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6% россиян готовы работать на новогодние праздники

Артем Денисов
15 октября, 2020 05:18
1 мин
Москва
Фото: pixabay.com

31% граждан России считает, что новогодние каникулы должны длиться десять дней, следует из опроса сервиса Superjob.

18% участников исследования выразили готовность отдыхать только один-три дня, а 14% согласны на четыре-шесть дней выходных. 9% респондентов готовы отдыхать только одну неделю, две недели готовы праздновать 6%. Еще столько же могут не отдыхать вовсе.

3% россиян считают достаточной продолжительность новогодних праздников в восемь-девять дней. Столько же опрошенных отметили, что оптимальное для них количество выходных — от 11 до 13 дней, сообщает RT.

Как сообщалось, россияне рассказали, где они собираются провести новогодние праздники.

54% респондентов сообщили, что планируют проводить время дома. 26% опрошенных пока с планами на праздничные дни не определились. 5% граждан намерены поехать куда-либо. 15% россиян заявили, что пока не покупали билеты или туры, но отслеживают цены и планируют поездку.

темы
праздник
работа
новый год
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