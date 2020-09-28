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50 гектаров ада. Под Воронежем полыхает лесной пожар

Артем Денисов
28 сентября, 2020 04:03
1 мин
пожар
Фото: pixabay.com

Под Воронежем тушат природный пожар, площадь которого составляет 50 гектаров.

Ранее местные власти ввели режим ЧС в двух поселениях из-за угрозы распространения огня. «Площадь установить сейчас очень тяжело, но <…> гектаров около 50. Угрозы жилым домам нет, но все зависит от ветра — будет он усиливаться или нет. Сейчас ветер порывистый», — сообщил замглавы администрации района Юрий Болгов.

Известно, что стихия повредила два нежилых дома и до семи хозяйственных построек. При этом жилые дома отстояли. Погибших нет. В селе Ямном организован пункт временного размещения, сообщает ТАСС.

Напомним, в начале сентября в Тарасовском районе Ростовской области пожарным удалось локализовать крупный природный пожар, площадь которого достигла почти 1,6 тыс. га. В результате лесных пожаров погиб один человек, еще около 50 пострадало.

темы
пожар
природа
лес
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