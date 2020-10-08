$348 млн и 7 млрд часов потратили россияне на мобильные приложения – это за три месяца

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Специалисты аналитической платформы App Annie выяснили, сколько часов российские пользователи провели в мобильных приложениях и сколько денег на них потратили.

Так, согласно их данным, лишь за третий квартал 2020 года россияне оставили разработчикам приложений 348 миллионов долларов, из которых 244 миллиона пришлись на игры. При этом люди со всего мира стали проводить в приложениях на 25% больше своего времени, чем год назад. Россияне же – на 30% больше, это 7 миллиардов часов.

Также сообщается, что за три месяца пользователи потратили рекордную сумму на мобильные приложения – 18 миллиардов долларов в Google Play и AppStore, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

На неигровые приложения пришлось 35% потребительских расходов на iOS и 20% – на Android. Чаще всего люди со всего мира покупают услуги в Tinder. Россияне же тратят свои средства на «ВКонтакте», музыкальный плеер BOOM и онлайн-кинотеатр Ivi.

В мировом топе самых востребованных приложений оказались TikTok, Facebook и WhatsApp. Впервые в десятку популярных приложений попал мессенджер Telegram. В России первое место занял TikTok, второе – Telegram, сообщает «Газета.Ru».