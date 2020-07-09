257 лет назад на престол России взошла Екатерина II

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28 июня (9 июля) 1762 года в Российской Империи произошел дворцовый переворот, в результате которого к власти в России пришла императрица Екатерина II.

Причиной кровавого убийства императора Петра III стала проводимая им политика, которая не находила поддержки среди коррумпированных сановников, готовых убивать своего императора, но не готовых к переменам и реформам.

Среди действий императора, вызвавших наибольшее сопротивление Петра III, называют секвестр имущества православной церкви, подготовку к новым завоевательным войнам и отказ от завоеванных территорий в ходе Семилетней войны.

Приход на престол Екатерины II привел к повсеместному расцвету коррупции, появлению фаворитов, которые влияли на политику государства, а также все большее уменьшению доступных жителям России свобод.

При царствовании Екатерины II была уничтожена колыбель вольности России – Запорожская Сечь. При этом Екатерина II (дочь немецкого князя, урождённая Софи́я Авгу́ста Фредери́ка А́нгальт-Це́рбстская) реализуя свое пренебрежение к коренному населению России еще больше закрепостила крестьян – теперь их можно было ссылать на каторгу, при этом крестьяне уже не могли жаловаться на своих хозяев. Екатерина II распространила крепостное право на Малороссию и Новороссию, а также ужесточила режим в других областях страны.

Узурпаторский режим императрицы, свернувшей своего законного мужа-императора, оправдывается некоторыми историками с указанием на значительное расширение границ России, которые при ее царствовании включили Аляску, Крым и другие территории.