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Люди
2,5 миллиона человек вернулись в Киев — две трети от числа проживающих в городе до спецоперации
10 мая, 2022 15:56
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Kay Nietfeld/dpa
В Киев вернулись около 2,5 миллионов человек. Такой информацией поделился мэр города Виталий Кличко.
Он пояснил, что количество людей подсчитывают с помощью операторов мобильной связи.
«Сегодня мы можем подсчитать количество телефонов в нашем городе. Приблизительное количество - 2,5 миллиона», - заявил он в эфире телемарафона, добавив, что до того, как Россия решила провести спецоперацию на Украине, в Киеве находились 3,5 миллиона человек.
18 апреля Кличко сообщал, что в Киеве находятся 2 миллиона 120 тысяч людей. То есть за три недели вернулись в столицу еще 380 тысяч человек, подсчитали в ТСН.
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