Новости – Люди
Люди
24-летней российской блогерше светит год тюрьмы за откровенное фото в соцсетях
23 февраля, 2022 16:01
1 мин
1 мин
YouTube
Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело против 24-летней треш-стримерши Полины Моругиной. За откровенную фотографию на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Москве ей грозит год тюрьмы.
Напомним, девушка опубликовала снимок в своих социальных сетях, где она без одежды стоит на фоне храма, еще в конце минувшего лета, однако до правоохранителей он добрался только зимой. После скандала Моругина удалила личные страницы во «Вконтакте» и Instagram.
Блогерша проходит по статье 148 УК РФ, передает телеканал «360».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости