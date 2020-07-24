23 страны потеряют половину населения к концу века

Общество

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К концу XXI века население Земли значительно сократится, пишет немецкая газета Die Zeit.

Однако это приведет к изменению миропорядка. Издание ссылается на исследование Университета Вашингтона в Сиэтле. К 2100 году 23 страны потеряют половину населения. Среди них - Украина, Япония и Испания. Еще 34 государства потеряют от 25% до 49%.

Как показывает исследование, рост мирового населения уже замедлился, а с 2064 года начнется сокращение жителей планеты. Если сейчас каждый десятый житель Земли старше 65 лет, в 2050 году это будет уже каждый шестой. К 2100 году число пожилых людей составит 2,37 млрд человек, пишут «Известия».

Как сообщалось, на подконтрольных Киеву территориях живёт 37 млн 289 тысяч человек. Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 млн.

Как заявил министр правительства Украины Дмитрий Дубилет, в переписи не учитывалось население Крыма, а также неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

В последний раз перепись населения Украины проводилась в 2001 году, пишет «РИА Новости».

Напомним, тридцать лет назад, в 1989 году, в стране проживало 51,7067 млн жителей.