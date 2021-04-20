18-летний пассажир рейса Самара-Москва «заминировал» самолёт

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18-летний Никита Кузьмин «заминировал» самолет, который должен был отправиться в Москву из Самары. Как оказалось, молодой человек попросту хотел покинуть воздушное судно, но недооценил всю серьезность ситуации.

Инцидент произошел 14 апреля. Боинг «Смартавиа» со 191-м человеком на борту готовился к взлету, как вдруг один из пассажиров, коим был Кузьмин, решил покинуть самолет. Все дело в том, что он собирался отправиться в столицу по работе, но прямо перед вылетом получил сообщение от начальника об отмене командировки. Перед выходом из судна один из пассажиров задал парню вопрос «Почему вы уходите?», на что Никита решил ответить с юмором – «Самолёт заминирован», чем вызвал панику среди людей, моментальную эвакуацию, проверку багажа и ручной клади, а также поиск заложенной «бомбы».

Гражданам все же удалось добраться до столицы, правда, с полуторачасовой задержкой. Будет ли как-то наказан юноша, неизвестно, передает Telegram-канал Baza.

Ранее сообщение о минировании поступило во все детские сады, больницы и школы Подмосковья.