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15-летняя школьнца отправилась в колонию за несделанное домашнее задание

Михаил Орлов
17 июля, 2020 11:05
2 мин
Школа
Unsplash

Суд в США отправил 15-летнюю афроамериканскую школьницу в тюрьму за невыполнение домашней работы. О об уроке американского правосудия стало известно после заявления правозащитной организации.

Школьница была ранее судима за разбой, однако в тот раз она осталась на свободе из-за позиции органов опеки, которые ставят интересы детей выше безопасности членов общества.

В связи с тем, что преступница перестала делать домашнюю работу во время эпидемии коронавируса срок был изменен с условного на реальный.

В настоящее время органы исполнительной власти США и правозащитные организации пытаются отменить приговор воспользовавшись политической ситуацией в связи с протестами вокруг притеснения афроамериканского населения США, сообщает «Московский комсомолец». Это не первый случай, когда в США законность пытаются подменить социальным правосознанием и политической обоснованностью.

Ранее сообщалось, что в США мобилизовали национальную гвардию для защиты исторического наследия.

темы
США
суд
афроамериканец
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