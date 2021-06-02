13-секундный ролик с допросом задержанного в Минске основателя оппозиционного Telegram-канала попал в сеть
Появилась новая видеозапись с допросом основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Фрагмент длится 13 секунд - задержанный говорит, что его «подставили».
Кадры опубликовал белорусский канал ОНТ.
На них Протасевич говорит: «Уверен, меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал — сразу оказался в Минске. Вот сразу».
Из короткого видео не ясно, о чем идет речь. Полную запись телеканал покажет вечером 2 июня.
23 мая самолет с Протасевичем на борту принудительно посадили в Минске. На следующий день появились первые кадры с оппозиционером после задержания. На видео он заявлял, что дает признательные показания по делу о массовых беспорядках. Отец Протасевича заметил, что левая часть лица сына загримирована, у него не хватает пары зубов.