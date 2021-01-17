У 13 израильтян парализовало лицо после вакцины Pfizer

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Тринадцать граждан Израиля пострадали от паралича лицевого нерва, который развился после введения первой дозы вакцины Pfizer. Израильское издание «Едиот Ахронот» утверждает, что количество случаев на самом деле больше, так как не все случаи внесены в официальную статистику израильского министерства здравоохранения.

Издание также приводит слова одного из вакцинированных, который сообщил о странных ощущениях в области подбородка и в ротовой полости сразу после введения первой дозы вакцины. Ощущения продолжались в течение не менее 28 часов после укола. Иных негативных последствий интервьюируемый назвать не смог.

Министерство здравоохранения Израиля проинформировало жителей о необходимости отложить введение второй дозы вакцины до выздоровления в случае наблюдения синдромов пареза, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее стало известно, что шестилетняя россиянка с параличом заработала более 18 млн долларов за год.