По состоянию на 24 июля 10:45
Заболевших800 849
За последние сутки5 811
Выздоровело588 774
Умерло13 046
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

103-летний пакистанец пережил COVID-19

Антон Мельников
24 июля, 2020 20:44
1 мин
s
Pixabay

В начале июля у Азиза Абдул Алима, жителя деревни на севере Пакистана, был обнаружен коронавирус. Ему 103 года. Абдул Алиму удалось успешно переболеть коронавирусом, на прошлой неделе его выписали из центра содержания больных.

«Учитывая его возраст, мы волновались за него, а он совсем не волновался», - прокомментировал выздоровление отца сын Алима Сохаил Ахмед. Он добавил, что отца не пугал коронавирус, но он не хотел оставаться в изоляции.

Абдул Алим до 70 лет работал плотником, у него было четыре жены и девять детей, сейчас он женат на пятой жене, рассказывает Reuters.

В Пакистане зарегистрировано более 270 000 случаев заболевания коронавирусом и 5763 смерти.

темы
Пакистан
коронавирус
старость
1 мин