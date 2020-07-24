103-летний пакистанец пережил COVID-19

Общество

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В начале июля у Азиза Абдул Алима, жителя деревни на севере Пакистана, был обнаружен коронавирус. Ему 103 года. Абдул Алиму удалось успешно переболеть коронавирусом, на прошлой неделе его выписали из центра содержания больных.

«Учитывая его возраст, мы волновались за него, а он совсем не волновался», - прокомментировал выздоровление отца сын Алима Сохаил Ахмед. Он добавил, что отца не пугал коронавирус, но он не хотел оставаться в изоляции.

Абдул Алим до 70 лет работал плотником, у него было четыре жены и девять детей, сейчас он женат на пятой жене, рассказывает Reuters.

В Пакистане зарегистрировано более 270 000 случаев заболевания коронавирусом и 5763 смерти.