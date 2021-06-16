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1:0. Как Бузова и угроза Черчесова помогла сборной России обыграть финнов?
16 июня, 2021 18:33
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Сборная России по футболу одержала победу в матче с командой Финляндии на Евро-2020. Игра прошла 16 июня на стадионе в Санкт-Петербурге. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу россиян.
Гол в ворота финнов забил Алексей Миранчук.
За день до игры главный тренер российской сборной Станислав Черчесов сообщил, что выставил российской команде шуточный ультиматум. Если они не победят – вся команда отправится на трёхчасовой концерт поп-певицы Ольги Бузовой. Эта угроза, по словам Черчесова, произвела ощутимый эффект.
«<…> У всех загорелись глаза, такой мотивации победить у них никогда ещё не было», - написал тренер в соцсети Twitter.
Следующая игра россиян состоится 21 июня, команда встретится с футболистами из Дании.
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