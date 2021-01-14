10 человек умерли после вакцинации от COVID-19

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Немецкое агентство DPA сообщает, что в Германии как минимум 10 человек умерли после получения вакцины от COVID-19.

Расследованием смертей займутся специалисты Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств. Они пояснили, что пациенты умерли в течение 4 дней после получения прививок, все они переносили болезнь в тяжелой форме. При этом специалисты считают, что взаимосвязь вакцины и гибели пациентов маловероятна, передаёт Lenta.ru.