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1 июля на Чукотке выпал снег
1 июля, 2021 16:40
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Официальная страница Чукотского АО в Instagram
В Чукотском автономном округе второй месяц лета начался весьма необычным образом — 1 июля в регионе выпал снег. Об этом сообщили в правительстве субъекта РФ в Instagram.
«Он [снег - прим. ред.] зашел в гости в Нутэпэльмен, Ванкарем, Амгуэма и надел снежные шапки на горы Эгвекинота», — говорится в сообщении.
В комментариях местные жители отметили, что в регионе только отключили отопление и началось внезапное похолодание.
Вопрос по теме:
Как бы вы отреагировали на выпавший 1-го июля снег? Жители Чукотки, например, крайне удивлены.
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