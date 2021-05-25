Жена омского депутата сняла порно со школьницей. Видео оказалось в интернете

Следствие

Жена депутата села Покровка в Омской области сняла у себя дома порно с девятиклассницей.

Когда кадры появились в интернете, 23-летняя женщина заявила о взломе компьютера. При этом секс с несовершеннолетней она не отрицает. Следователи завели дело о действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет.

Речь идет об Ольге Анищенко — жене депутата сельского поселения от КПРФ Алексея Анищенко. Девушка снимала и монтировала у себя дома порноролики. Сначала молодые люди выпивали, а затем занялись сексом на камеру.

За съемки школьнице предложили три тысячи рублей. Через некоторое время видео оказались в интернете. Анищенко утверждает, что все видео были сняты не для продажи, а для личного пользования.

В сексе с несовершеннолетней признался и Алексей Анищенко. По его словам, зимой 2020 года он занимался сексом с 17-летней, но по обоюдному согласию. Семья Анищенко воспитывает двоих детей, которых пока забрала к себе бабушка, сообщает телеканал «360».