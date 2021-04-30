Защищавшему Ивана Сафронова юристу запретили действовать определенным образом

Следствие

В Москве адвокату Ивану Павлову запретили определенные действия после обвинений в разглашении данных следствия.

Защищавшему обвинявшегося в госизмене Ивана Сафронова юристу теперь запрещено пользоваться интернетом, получать почту и общаться со свидетелями по уголовному делу. Звонить разрешено только в черезвычайные службы и следователям.

Как напоминает ТАСС, Павлова задержали в пятницу, 30 апреля. Ему вменили передачу в распоряжение «Ведомостей» постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, кроме того, Павлова подозревают в разглашении данных об анонимном свидетеле. Адвокат себя виновным не считает.