Задержаны еще два участника банды Басаева и Хаттаба
Еще два участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые напали на населенные пункты Республики Дагестан в 1999 году, задержаны Следственным комитетом совместно с ФСБ, МВД и Росгвардией.
На сайте СКР сообщается, что задержаны уроженцы Ставропольского края Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев, они являлись членами незаконного вооруженного формирования, которым руководили террористы Шамиль Басаев и Эмира Хаттаб, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Следствием установлено, что в июле 1999-го Елакаев и Мусаев добровольно вступили в состав банды под общим руководством Басаева и Хаттаба. С 7 по 24 августа того же года они в составе группировки (более 1000 боевиков), вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, приняли участие в мятеже, посягнув на жизнь российских военнослужащих, обеспечивающих безопасность на территории Ботлихского района Дагестана.
В результате обстрела, произведенного участниками банды, были убиты 33 человека, ранения получили 34 человека.