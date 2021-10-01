Новости – Следствие
Следствие
Задержан бывший директор «Черкизона» Тельман Исмаилов
1 октября, 2021 19:29
1 мин
1 мин
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look press
Бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов задержан в Черногории. Об этом сообщили местные СМИ.
Отмечается, что Исмаилов задержан по российскому ордеру на розыск в Подгорице, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Предприниматель был объявлен в международный розыск в ноябре 2017 года. Исмаилов обвиняется в организации двух убийств.
Исмаилов входил в рейтинг богатейших бизнесменов России. Главным активом миллиардера являлся Черкизовский рынок, который был крупнейшим в Москве.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости