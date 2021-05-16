За старые грехи: следователи заявили о поимке члена банды Шамиля Басаева

Следствие

Следственный комитет России сообщил о задержании члена банды Шамиля Басаева. Его подозревают в участии в нападении на Дагестан в 1999 году.

«В ходе расследования получены доказательства причастности жителя Краснодарского края Пономаренко Александра к совершению указанных преступлений», — приводит текст сообщения СК издание «Это Кавказ».

По имеющейся информации, Пономаренко присоединился к боевикам летом 1999 года. Пока его роль и конкретные действия проясняются следователями.