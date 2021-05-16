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Следствие
За старые грехи: следователи заявили о поимке члена банды Шамиля Басаева
16 мая, 2021 20:07
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Robert King/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
Следственный комитет России сообщил о задержании члена банды Шамиля Басаева. Его подозревают в участии в нападении на Дагестан в 1999 году.
«В ходе расследования получены доказательства причастности жителя Краснодарского края Пономаренко Александра к совершению указанных преступлений», — приводит текст сообщения СК издание «Это Кавказ».
По имеющейся информации, Пономаренко присоединился к боевикам летом 1999 года. Пока его роль и конкретные действия проясняются следователями.
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