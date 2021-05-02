Южнокорейские силовики хватают несовершеннолетних создателей дипфейков

Следствие

Правоохранители Южной Кореи с начала года взяли под арест почти сотню обвиняемых в создании нелегального дипфейк-контента. Технология позволяет реалистично заменять лица на любых видеоматериалах.

При этом, по данным полиции, 70% злоумышленников - подростки, не достигшие возраста совершеннолетия. Еще 18 % - молодые люди от 20 до 29 лет.

При этом жертвами злоумышленников чаще всего оказывались женщины. Во многих случаях технология использовалась для создания фальшивого порнографического контента, передает REGNUM.