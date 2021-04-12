Единороса исключат из партии за видео с канистрой

Следствие

Скандал с чиновником из Владивостока набирает обороты. Инцидент с единороссом Игорем Хрущевым произошел еще в марте, однако тогда никаких санкций в отношении его не последовало.

Речь идет о видео, которое появилось в соцсетях. На нем Хрущев достал из Mercedes канистру из-под машинного масла, выкинул ее на улице и уехал.

Секретарь Приморского регионального отделения «Единой России» губернатор Олег Кожемяко отметил, что в течение месяца не было принято никаких мер за выходку с канистрой. Он заявил, что Хрущев будет исключен из партии и снят с занимаемой должности.

Сам Хрущева никак не пытался загладить свой поступок, пишет «РИА Новости».