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Единороса исключат из партии за видео с канистрой

Дмитрий Байков
12 апреля, 2021 10:31
1 мин
Дмитрий Байков
12 апреля, 2021 10:31
1 мин
Pixabay
Pixabay

Скандал с чиновником из Владивостока набирает обороты. Инцидент с единороссом Игорем Хрущевым произошел еще в марте, однако тогда никаких санкций в отношении его не последовало.

Речь идет о видео, которое появилось в соцсетях. На нем Хрущев достал из Mercedes канистру из-под машинного масла, выкинул ее на улице и уехал.

Секретарь Приморского регионального отделения «Единой России» губернатор Олег Кожемяко отметил, что в течение месяца не было принято никаких мер за выходку с канистрой. Он заявил, что Хрущев будет исключен из партии и снят с занимаемой должности.

Сам Хрущева никак не пытался загладить свой поступок, пишет «РИА Новости».

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