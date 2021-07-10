Новости – Следствие
Следствие
Все управлявшие трагически сгоревшей фабрикой могут оказаться в тюрьме в Бангладеш
10 июля, 2021 19:20
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В Бангладеш проведены массовые аресты служащих фабрики, на которой, при пожаре погибло более полусотни человек. Не миновала гибель и нескольких детей.
Предприятие, производящее лапшу и сладости загорелось в пять вечера. После обнаружения на месте трагедии останков детей, возбуждено уголовное дело об использовании труда несовершеннолетних.
Как передает «Интерфакс», многие жертвы погибли оказавшись загнанными пожаром в ловушку, из-за запертого выхода на крышу.
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