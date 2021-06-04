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Следствие
«В законе» и вне Украины: власти заявили о выдворении «королей» преступного мира
4 июня, 2021 19:00
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Andrey Pronin/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
В Совбезе Украины заявили о полном отсутствии «воров в законе» на территории страны. Об этом заявил секретарь органа Алексей Данилов.
Меры по выдворению криминальных авторитетов начали приниматься Советом национальной безопасности и обороны Украины в середине мая. В частности, началась блокировка их счетов, отказ во въезде и гражданстве, а также - непосредственно выдворение.
«В начале года в стране было 34 человека со статусом «вора в законе», сегодня — ноль», — приводит слова Данилова ТАСС.
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