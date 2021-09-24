В Подмосковье задержали трёх сотрудников транспортной полиции с взятками и наркотиками
Трое транспортных полицейских линейного управления МВД России на станции Москва-Рязанская задержаны при получении взятки в 200 тысяч рублей от драгдилера, желавшего откупиться от уголовного преследования. Следственный отдел по городу Воскресенск возбудил уголовное дело по материалам УФСБ России по Москве и Московской области.
Начальник отдела, его заместитель и старший уполномоченный этого же отдела обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств»).
«По предварительным данным, сотрудники полиции получили взятку в размере 200 тысяч рублей за несоставление документов по факту противоправных действий гражданина, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также они совершили покушение на сбыт наркотических веществ. Следователем осмотрено место происшествия, проведены обыски и допросы, а также очные ставки. По изъятым в ходе обыска сверткам и их содержимому назначены химические экспертизы», – сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий.