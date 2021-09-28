В Петербурге росгвардейцев осудили по делу о подброшенных подростку наркотиках
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга озвучил приговор в отношении Александра Бойкова и Никиты Лаврентьева, которые обвинялись в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286, ч. 3 ст. 286 УК РФ), хранении наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и получении взяток в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Защита настояла на том, чтобы суд переменил обвинение на мошенничество и приговорил Александра Бойкова к шести годам колонии общего режима, а Никиту Лаврентьева — к четырем годам. Также бывшим полицейским на три года запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе.
Росгвардейцы ранее испугали подростка и выпрашивали у него деньги, угрожая возбудить уголовное дело за хранение наркотиков. Но юноша, считало следствие, отделался от вымогателей звонком по 112 и фотографией купюр на телефон.