В Петербурге дали 4,5 года колонии за попытку продать девушку в рабство исламистам
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил мужчину, который собирался транспортировать в Египет девушку для передачи радикальным исламистам в рабство, к 4,5 года колонии.
Подсудимому, Мукаилгаджи Магомедову, вменяют п. «г» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Вербовка, перевозка, передача, укрывательство человека, совершенные в целях его эксплуатации, сопряженные с перемещением потерпевшего через государственную границу РФ»), ст. 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»). Помимо лишения свободы суд назначил Магомедову штраф в размере 50 тысяч рублей.
По информации ТАСС, до 2019 года Магомедов проживал в г. Каспийске Республики Дагестан, затем был студентом частного исламского учебного заведения в Турции. Там он изучал радикальные богословские труды, которые в России внесены в список экстремистских материалов. По версии следствия, в 2020 году Магомедов прибыл в Россию по поручению боевика Абу Кудама ан Наджий (находится в международном розыске). Шеф требовал от подчиненного найти молодую незамужнюю девушку, обманом увезти её в Египет и передать в качестве наложницы заказчику.
В ноябре 2020 года Магомедов в Интернете познакомился с девушкой из Санкт-Петербурга. Диалог зашёл на религиозные темы, и злоумышленник предложил девушке поехать на учебу в Египет. Он убедил новую знакомую покинуть дом, прятал жертву от родственников и правоохранительных органов, а затем предпринял попытку вылета вместе с девушкой из аэропорта Пулково в Египет транзитом через Турцию.
Силовики задержали Магомедова вместе с потерпевшей при прохождении пограничного контроля. 25 декабря 2020 года суд заключил его под стражу. Обвиняемый полностью признал свою вину.