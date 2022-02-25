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Следствие
В Орле завкафедрой вуза подозревается во взяточничестве
25 февраля, 2022 20:04
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Заведующая кафедрой вуза в Орле подозревается во взяточничестве. Об этом сообщил Следственный комитет региона.
СК возбудил уголовное дело в отношении заведующей кафедрой вуза.
По версии следствия, сотрудница образовательного учреждения получала деньги от двух студентов. Она обеспечивала им получение хороших оценок на экзаменах и сдачу зачетов.
Также завкафедрой за деньги помогала студентам в написании дипломов и обеспечивала ответами на экзаменах при поступлении в магистратуру, пишет «ПолитЭксперт».
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