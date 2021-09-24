В Нижневартовске таджик избил врача прямо на рабочем месте. Ситуацию контролирует Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением дерматолога в Нижневартовске прямо на рабочем месте супругом пациентки.
Инцидент произошёл ещё в прошлый вторник, однако вызывал широкий общественный резонанс только после пристального внимания журналистов. 21 сентября к доктору Владимиру Жерноклееву пришла 30-летняя пациентка в хиджабе. Ей нужно было пройти дерматолога для диспансеризации, но она не хотела, чтобы осмотр проводил мужчина. Врач предложил обратиться к руководству с данным вопросом, но вскоре мусульманка согласилась, чтобы её осмотрел Жерноклеев, в том числе части живота. Только доктор выпустил девушку из кабинета, как в него спустя непродолжительное время влетел выходец из Таджикистана и начал избивать специалиста. Дебоширом оказался 29-летний супруг пациентки. Медик даже не успел защититься. В результате потасовки врач получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.
Жерноклеев прокомментировал инцидент. Он подчеркнул, что за свою практику не раз осматривал мусульманок, но в такой ситуации оказался впервые.
Дело передано из полиции в Следственный комитет. В настоящее время решается вопрос о классификации случившегося происшествия, передаёт Znak.com.
Ранее пациентка обвинила врача Домодедовской больницы в сатанизме за то, что он не стал выполнять её условия.