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Следствие
В МВД раздумывают об использовании собираемых Центробанком данных во благо
13 июня, 2021 08:49
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В МВД России выступили с инициативой о создании единой с Банком России базы по киберпреступлениям. Смотивировать на подобные ходы может постоянный рост количества данных правонарушений.
На данном этапе, в ведомстве подчеркивают, что озвучивать детали пока излишне. Об этом сообщает ТАСС.
По официальным данным, раскрываемость преступлений с использованием информационных технологий остается крайне низкой - не более 25%, а общий рост правонарушений может создавать угрозу национальной безопасности.
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