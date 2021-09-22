В Москве задержан подросток по подозрению в убийстве родителей
Следователи задержали в столице подростка, который подозревается в убийстве родителей, сообщила представитель Главного следственного управления по Москве Юлия Иванова. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).
Трупы мужчины и женщины были обнаружены с большим количеством колото-резаных ранений. В убийстве подозревается их 16-летний сын, который, по предварительным данным, употреблял наркотики.
22 сентября в квартире жилого дома на Полярной улице были обнаружены тела супружеской пары с множественными колото-резаными ранениями. «По подозрению в совершении указанного преступления задержан 16-летний сын погибших», - сказала Иванова. По предварительной информации, он систематически принимал наркотические вещества.
В марте 2021 года подросток из Пермского края убил родителей, 12-летнюю сестру и 16-летнего брата в частном доме. Он зарубил всю свою семью топором из-за семейных конфликтов.