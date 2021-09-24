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В Ленинградской области задержали взяткополучателя из РЖД
24 сентября, 2021 20:20
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gazetaingush.ru
Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ленинградской области предъявил обвинение должностному лицу Октябрьской дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
По версии следствия, в августе 2021 года при заключении договора с коммерческой организацией должностное лицо ОАО «РЖД» потребовало 2 млн рублей. Эти средства было необходимо перевести по фиктивным договорам, однако сотрудник корпорации смог получить только 250 тысяч рублей. После этого взяткополучателя задерджали.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали исполняющего обязанности главы отдела по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпало с взяткой в 1 млн рублей.
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