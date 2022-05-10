В Крыму студенты отказались приходить на занятия из-за шутки одногруппника. За ним пришла полиция
Студент первого курса агротехнического института Крымского федерального университета обещал одногруппникам прийти на пару с дробовиком, но в результате за ним пришли силовики.
Речь идет о 18-летнем Тимуре, который написал в общий чат следующее: «Вы завтра офигеете. Кто не придет на пары - не офигеет, я с таким дробовиком приду!». Студенты перепугались. Не желая разбираться в ситуации самостоятельно, они обратились за помощью к руководству института. Кроме того, знакомые Тимура подчеркнули, что он и раньше привлекал к себе внимание «неадекватным поведением».
В итоге, руководство учебного заведения обратилось в правоохранительные органы и парня задержали. Он пояснил силовикам, что всего лишь пошутил - якобы дробовиком он назвал свою новую прическу, хотел впечатлить одногруппников, но с эффектом переборщил.
Оружие у него не нашли, но телефон и компьютер изъяли. Сейчас полиция думает, как быть с шутником, передает Telegram-канал «Baza».