В детском палаточном лагере в Ленобласти устроили съемки порно. Возбуждено дело

Следствие

Следователи задержали 45-летнюю москвичку, устроившую фотосессию порнографического характера в детском палаточном лагере в Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей».

Известно, что лагерь был развернут в Приозерском районе. По версии следствия, женщина именно там и подключила к съемочному процессу несовершеннолетних, а после делилась отснятыми материалами со своими подписчиками в одной из социальных сетей.

«Распространяла и публично демонстрировала материалы порнографического характера с изображением несовершеннолетних», – сообщают в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следователи хотят заключить ее под стражу, соответствующее ходатайство уже направлено в суд. В скором времени ей будет предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось о том, что российские дети начали вступать в романтические отношения с голосовыми помощниками.