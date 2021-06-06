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В день трагедии казанского стрелка задержал полицейский в отпуске
6 июня, 2021 13:44
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Tatarstan President Press Office/via Globallookpress.com
Напавший на школу в Казани 11 мая Ильназ Галявиев был задержан находившимся в отпуске полицейским. На месте трагедии правоохранитель оказался случайно.
Майор Ленар Мусин, проезжая мимо школы на автомобиле услышал взрыв, после чего направился к зданию, чтобы выяснить обстоятельства происходящего. Узнав о находящемся в здании стрелке, он начал кричать в окна, чтобы учителя запирали двери в классы.
По прибытии росгвардейцев, майор вошел с ними внутрь, после чего скрутил сдавшегося полиции стрелка, сообщает «БИЗНЕС Online».
После этого Мусин обнаружил на первом этаже патронаж, нож, кепку и маску стрелка. Покинул здание полицейский лишь после прибытия бойцов СОБР.
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