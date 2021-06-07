Новости – Следствие
Следствие
Украинцы продаются по частям богатым иностранцам
7 июня, 2021 07:33
1 мин
1 мин
Pixabay
Безденежье толкает украинцев на продажу своих органов за рубежом. В Болгарии раскрыли схему черной трансплантологии.
Украинские мигранты продают свои органы богатым иностранцам. Как сообщил глава Минздрава Болгарии Стойчо Кацаров, в бывшей государственной больнице Лозенец за два года провели около полутора десятков операций по пересадке почки от живых доноров.
Во всех случаях донорами были украинцы и молдаване, а получателями органов стали граждане Израиля, Омана и Японии. Для того чтобы операцию узаконить, в клинике их записывали как родственников.
Называются также и суммы, которые платили получатели органов. Цена почки начиналась от 50 тысяч долларов. Донор получал от 5 до 15 тысяч долларов, сообщает «Страна.ua».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку