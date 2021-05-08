Ударивший ножом девятиклассницу мужчина разыскивается в Петербурге

Следствие

Полиция Санкт-Петербурга занята розыском злоумышленника, ударившего ножом школьницу возле пешеходного перехода.

По имеющимся данным, девушка обогнала нападавшего на пешеходном переходе, они перекинулись фразами, после чего, мужчина нанес удар. В больницу девушка была доставлена уже из дома. Диагноз врачей: не проникающее колото-резаное ранение.

Как сообщает «Фонтанка», происшествие случилось на Большом проспекте Петроградской стороны в пятницу.

В полиции пока дело не возбудили: правоохранители заняты изучением данных с камер видеонаблюдения.