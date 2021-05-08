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Следствие
Ударивший ножом девятиклассницу мужчина разыскивается в Петербурге
8 мая, 2021 15:09
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Полиция Санкт-Петербурга занята розыском злоумышленника, ударившего ножом школьницу возле пешеходного перехода.
По имеющимся данным, девушка обогнала нападавшего на пешеходном переходе, они перекинулись фразами, после чего, мужчина нанес удар. В больницу девушка была доставлена уже из дома. Диагноз врачей: не проникающее колото-резаное ранение.
Как сообщает «Фонтанка», происшествие случилось на Большом проспекте Петроградской стороны в пятницу.
В полиции пока дело не возбудили: правоохранители заняты изучением данных с камер видеонаблюдения.
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