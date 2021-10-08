Участникам избиения пассажира в метро Москвы предъявлено обвинение
Троим частникам избиения пассажира в метро Москвы предъявлено обвинение. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Участникам избиения пассажира в метро Москвы: Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву, Гасану Залибекову предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство и угрозе насилием представителям власти, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти»
Напомним, 4 октября в вагоне поезда, следовавшего до станции «Первомайская», трое уроженцев Дагестана избили 25-летнего Романа Ковалева, который заступился за девушку. Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише.
После избиения злоумышленники попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Во время задержания они оказали полицейским сопротивление.