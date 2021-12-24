Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей
Первый в истории российской юриспруденции штраф от оборота иностранной компании применен к американскому интернет-гиганту.
Судебный участок мирового судьи N 422 Таганского района Москвы оштрафовал Google за очередной отказ удалить со своих страниц запрещенную в России информацию. В первую очередь речь идет о материалах организаций, признанных экстремистскими, террористическими и разжигающими религиозную рознь. Оборотный штраф, исчисляемый от 1/10 годовой выручки компании, составляет примерно 9,5 млн долларов.
До недавнего времени зарубежные юридические лица игнорировали подобного рода штрафы. Но с 1 января 2022 года в России вступает в силу, так называемый, «Закон о приземлении IT-компаний», согласно которому информационные корпорации с полумиллионной и более аудиторией будут обязаны открывать в России свои представительства. Именно им и будут предъявляться финансовые иски,- сообщает РБК.