Связанным с Владимиром Путиным санаторием заинтересовались силовики
Следственный комитет России (СКР) начал проверку подмосковного кремлевского санатория «Бор». Силовики интересовались нарушениями в работе комплекса, а именно фактами занижения цен на услуги.
Следствие полагает, что в 2017-2018 годы санаторий продал услуги по ценам гораздо ниже утвержденных приказами учреждения. Недополученный доход оценивают примерно в 31,1 млн рублей.
Нарушение выявило само Главное контрольное управление Управделами президента.
Неустановленные лица санатория могут стать обвиняемыми по статьям о превышении должностных полномочий, халатности и самоуправстве, сообщает РБК.
«Бор» принадлежит Управделами президента. Санаторий находится в городском округе Домодедово. Он включает отель, пансионат и оздоровительный центр. В 2017-2018 годы санаторий выполнил контракты на 16,7 млн рублей и на 5,3 млн. Заказчики услуг - Управление делами мэра и правительства Москвы, «Газпром» и Российский университет дружбы народов.