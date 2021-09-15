Суд рассмотрел кассационную жалобу Михаила Ефремова

Следствие

Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в центре Москвы. Осуждённый принял участие в суде дистанционно, то есть по видеосвязи. Эфир организовала Белгородская область, где сейчас Ефремов отбывает срок.

«Не считаю необходимым снижать срок. Считаю необходимым сказать, что Михаил Олегович не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья», – заявил прокурор, выступая в суде.

Суд приговорил актера к 7,5 годам лишения свободы за аварию, в которой погиб Сергей Захаров. ДТП произошло 8 июня 2020 года на Смоленской площади, где Ефремов в нетрезвом виде выехал на встречную полосу и врезался в фургон Сергея Захарова. Пострадавший был гоститализирован, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

На следующий день Таганский суд Москвы назначил Ефремову наказание в виде домашнего ареста. Позднее актёр записал видеообращение, в котором раскаялся в содеянном и признал вину. Однако в Пресненском суде, который начал работать с делом в августе 2020 года, актёр с подачи экс-адвоката Эльмана Пашаева поменял свою позицию. Сторона защиты пригласила в суд трёх свидетелей, которые уверяли, что не видели Ефремова за рулём. В апреле 2021 года Пресненский объявил свидетелей и приговорил к исправительным работам.

8 сентября 2020 года Пресненский суд признал вину Ефремова и назначил восемь лет колонии общего режима, однако новые адвокаты Ефремова решили подать апелляционную жалобу.

22 октября Мосгорсуд уменьшил этот срок на полгода. На эти уступки суд пошёл с учётом того, что Ефремов признал вину, раскаялся и заплатил родственникам умершего материальный ущерб. После рассмотрения апелляционной жалобы Ефремов был отправлен в Белгородскую колонию, где сейчас трудится в пошивочном цеху.

В начале февраля 2021 года актёр направил кассационную жалобу, которая будет рассматриваться сегодня.