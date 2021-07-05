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Суд продлил арест устроившему бойню в казанской гимназии 19-летнему стрелку
5 июля, 2021 16:27
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Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Басманный суд Москвы принял решение продлить арест Ильназу Галявиеву, расстрелявшему детей и педагогов в казанской гимназии №175, где раньше обучался сам. Ему придется провести в следственном изоляторе еще как минимум до 11 октября, передает ТАСС.
Известно, что заседание проходило без обвиняемого в убийстве двух и более лиц 19-летнего юноши. Напомним, Ильназ Галявиев открыл огонь по школьникам и учителям 11 мая текущего года. В результате инцидента погибли 9 человек, двое из которых – дети, еще 24 человека пострадали. Стрелок признался в совершении преступления, но раскаиваться не стал. Ему грозит пожизненное заключение.
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Сколько лет «строгача», на ваш взгляд, получит «казанский стрелок» Ильназ Галявиев, устроивший бойню в гимназии?
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