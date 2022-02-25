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Следствие
Суд арестовал студентку, бросившую коктейль Молотова в полицейских
25 февраля, 2022 21:30
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t.me/moscowcourts
Жительница Москвы 22-летняя Анастасия Левашова лишь частично признала свою вину за нападение на полицейского.
Инцидент с участием россиянки имел место на одной из акции протеста в центре Москвы. После задержания девушки сообщалось, что за применение насилия в отношении полицейского ей может грозить до 5 лет тюрьмы.
В результате успешной работы адвоката Левашевой скостили срок до двух месяцев лишения свободы.
Напомним, что Анастасия Левашова метнула бутылку с бензином и подожжённым запалом в сторону полицейских. Самодельный заряд не достиг цели и разорвался на расстоянии нескольких метров от группы правоохранителей, передает РБК.
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