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Сотрудники «КамАЗа» в Татарстане покрасили асфальт к приезду Михаила Мишустина
4 июня, 2021 05:06
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pixabay.com
У завода «КамАЗ» в Набережных Челнах рабочие покрасили асфальт в синий цвет.
Дорожное покрытие обновили у контрольно-пропускного пункта завода. Один из рабочих, снимающий видео, сообщает, что асфальт красят к приезду глава кабмина России Михаила Мишустина. Происходящее он назвал «дурдомом». «Ноу-хау! Всё, новый асфальт, считай, покрасил — и всё ровно!» — сказал автор видео.
В пресс-службе «КамАЗа» сообщили, что руководство предприятия не давало рабочим поручения красить дорожное полотно, пишет издание «Подъем».
Ранее в Барнауле выполнили дорожные работы в 20-градусный мороз. Дорожники по всей трассе делали ямочный ремонт, а также подкрашивали столбы и дорожные знаки. Ремонтом занялись перед прибытием Мишустина.
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