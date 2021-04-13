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Сотрудники ФСБ задержали экстремиста в Иваново
13 апреля, 2021 14:57
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Сотрудники ФСБ задержали участника экстремистского объединения «Таблиги Джамаат» (запрещенное в России религиозное движение). Об этом сообщает УФСБ по Ивановской области.
Сообщается, что экстремист задержан в Иваново. Он стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремисткой организации».
Задержанный участвовал в религиозных обрядах, которые проводились запрещенным в России религиозным движением, подрывающим устои ислама. Он также занимался пропагандой идеологи организации, вовлекая в деструктивную деятельность новых сторонников, пишет «РИА Новости».
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