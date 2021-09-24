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Следствие
Сотрудник УСБ арестован за взятку в 20 млн рублей
24 сентября, 2021 12:47
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1tv.ru
Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга отправил под арест фигурантов дела о 20-миллионной взятке.
По версии следствия, Сергей Андреев пошёл на преступление в должности оперуполномоченного вместе с подельницей Каролиной Вальдек-Пирмонт. Оба они знали, что ООО «ГК «Монолит» проверяет налоговая. Руководство компании было заинтересовано, чтобы за взятки избежать нарушений налогового кодекса РФ.
Оперативник УСБ не признал вину и настаивал на том, чтобы его не отправляли в СИЗО. Суд постановил арестовать его до 20 ноября. Предполагаемая сообщница созналась в содеянном и сейчас находится под домашним арестом.
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