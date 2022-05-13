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Следствие
Сотрудничал с разведкой: подполковника ФСБ получил 13 лет за государственную измену
13 мая, 2022 18:41
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В Москве второй Западный окружной военный суд вынес приговор бывшему подполковнику ФСБ Дмитрию Казакову по обвинению в госизмене. Приговор – длительное тюремное заключение и крупный штраф.
Суд постановил, что ФСБшник сотрудничал с разведкой некоторого неназванного иностранного государства и передавал служебную информацию, которая составляла гостайну.
По данным СМИ, Казаков свою вину полностью признал, но давать показания отказался. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме.
В итоге суд приговорил бывшего силовика к заключению в колонии строгого режима сроком на 13 лет. Кроме того, осужденного лишили воинского звания и назначили штраф в 300 тыс. рублей, рассказывает «РБК».
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