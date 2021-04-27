SMM-редактор штаба Навального требует возбудить дело против жестоко избивших его силовиков

Следствие

SMM-редактор московского штаба Навального Александр Шепелев обратился в Следственный комитет с заявлением. Он требует возбудить дело о превышении должностных полномочий силовиками – они жестоко избили молодого человека во время обыска в его же квартире.

Инцидент произошел 21 апреля. Сотрудники правоохранительных органов требовали выдать им пароли от техники и социальных сетей, однако не получив желаемого, стали избивать Шепелева. В травмпункте Люберецкой областной больнице медики диагностировали у него «подкожное кровоизлияние в области левой брови, правого плечевого сустава, лопаточной области с обеих сторон грудной клетки, слева ушиб мягких тканей, грудной клетки».

Полицейские не стали отрицать, что избили сотрудника Штаба Навального, правда, свалили все на него: якобы молодой человек вел себя вызывающе и всячески мешал действиям силовиков делать свою работу. К слову, сразу же после избиения Шепелев получил еще один «подарок» – его оштрафовали на две тысячи рублей за неповиновение силовикам, передает Telegram-канал «Апология протеста».