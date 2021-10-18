Следствие сняло обвинения против свидетельницы конфликта с кавказцами в московском метро
Свидетельница конфликта в московском метро Ольга Соловьева и её защитник больше не причастны к конфликту на станции «Текстильщики» Московского метрополитена. Следователи изучили факты и обнаружили нестыковки.
«Я была в службе контроля метро Калужская. Меня вызвали как свидетеля, в свою очередь я рассказала о том, что было со мной в отделении на Таганке. Следователь об этом не знал. В результате я стала потерпевшей по этому делу. Сказали, что мне должны выдать документ, что суд отменен. Жалобу я не писала. Инцидент, как я поняла, стал большим резонансом. И сейчас проверяют все факты», — объяснила женщина.
Соловьева добавила, что этим делом занялся Следственный комитет, а штраф, присужденный одному из заступников, отменен.
Она добавила, что бумагу о прекращении производства ей пока не выдали.
Напомним, вечером 12 октября в вагоне поезда, ехавшего от станции «Волгоградский проспект» до станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии метро, женщина стала жертвой грубого отношения со стороны трех кавказцев. Все они задержаны. В прокуратуре Московского метрополитена сообщали о проверке обоснованности составления протокола о мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 свидетельницы конфликта в метро между пассажирами.