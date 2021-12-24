Следственный комитет посчитал версию правозащитников о причинах самоубийства Ирины Славиной «надуманными»
В Нижнем Новгороде отказываются расследовать причины самосожжения журналистки.
Заявление в городской СК было направлено российской правозащитной организацией «Комитет против пыток». Юристы Комитета настаивают на том, что главного редактора сетевого издания «Koza Press» Ирину Славину довели до самоубийства преследования нижегородских силовиков. В заявлении указывается о необходимости возбуждения дела по уголовным статьям 144-й (воспрепятствование законной журналистской деятельности), 285-й (злоупотребление должностными полномочиями) и 286-й (превышение должностных полномочий). Следственный комитет заявление не принял, назвав доводы активистов «надуманными».
47-летняя журналистка Ирина Славина совершила акт самосожжения 2 октября 2020 года перед зданием Главного управления МВД России по Нижегородской области, оставив посмертный пост на своей страничке в Facebook «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».